Urge estrategia de gob.mx y redes sociales

Promover familiares, hacer culto a la propia imagen, tuitear dibujitos, mantener diálogos de disputas personales, difundir ideología, insultar y bloquear a ciudadanos, mantener en los sitios web información inconsistente, son algunas de las cosas que vemos y leemos diariamente de varias de las dependencias y sus servidores públicos. No existe una política de cómo utilizar las redes sociales en esta administración. ¿Debería existir?

También en la organización de la información en los sitios web del gobierno federal las cosas van de mal en peor. Ya la administración de Enrique Peña Nieto logró encontrar la forma de complicar la búsqueda de información y, de pasadita, olvidar varios de los datos que eran públicos. Antes de Alejandra Lagunes, quien estuvo a cargo de la estrategia digital nacional y cuya gestión dejó mucho que desear, cada dependencia tenía su propio sitio web, lo cual permitía ofrecer a los ciudadanos estructura y contenido consistente con el giro de la dependencia, no es lo mismo buscar los requisitos para obtener un pasaporte que un permiso para comercializar gas LP.

Por otro lado, tenemos el manejo de redes sociales. Y aquí vienen grandes preguntas: ¿Debe existir un criterio homogéneo para el uso de redes sociales por parte de dependencias y funcionarios públicos?, ¿Sería conveniente contar con un protocolo que ordene la forma en que debe publicarse, así como aquello que sí y no debe hacerse? ¿En qué formatos debe subirse la información? ¿Por qué algunas dependencias hacen videos, otras escritos, otras escanean la información y otras no publican nada? ¿Debe permitirse que un funcionario desde una cuenta “personal” despotrique contra ciudadanos y difunda su ideología? ¿Mantienen los servidores públicos su carácter de “ciudadanos” en las redes amén de que sean, por ejemplo, secretarios de Estado y, por tanto, tienen el mismo grado de protección con relación al derecho a la privacidad que otros ciudadanos no públicos?

Algunos ejemplos:

Sener. En la página de la Sener existe un micrositio sobre la refinería de Dos Bocas, sin embargo, no están los documentos por los cuales se hizo la invitación restringida, ni las propuestas, ni la ponderación de las ofertas, ni el proyecto detallado; es más bien un lugar de propaganda del proyecto.

Secretaría de la Función Pública. En su sitio aparece: “Considerando que la licitación pública es el procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación, en seguimiento de la política general de contrataciones públicas, la Secretaría de la Función Pública recomienda enfáticamente no utilizar el procedimiento de adjudicación directa…” Mientras que el presidente López Obrador ya dijo que es mejor escoger a los proveedores que licitar… ¿entonces?

Javier Jiménez Espriú, secretario de la SCT, escribió un tuit a propósito de la marcha del 5 de mayo que organizaron algunos no simpatizantes de AMLO: “@JimenezEspriu Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí… ¡FUERON TODOS!”

Bloqueo de cuentas. Respecto del bloqueo que hacen algunos servidores públicos de las cuentas de ciudadanos (exp.1005/2018), la Corte ya se pronunció y confirmó que no pueden bloquear, pues el derecho a la información está sobre el derecho a la intimidad, salvo aquellos casos en que estén de por medio amenazas a la integridad del funcionario.

En resumen, me parece necesario que se lleven a cabo, al menos, las siguientes acciones:

1. Se revise la pertinencia de mantener la gob.mx frente a la posibilidad de que cada dependencia regrese a sus sitios específicos con un componente común.

2. Se emitan criterios de uso de redes sociales por parte de los servidores públicos, así como desde las cuentas de las dependencias y entidades, no para censurar, sino para lograr una mejor comunicación con la población y evitar usos personales o ideológicos desde el poder.

3. Difundir, a la brevedad, cuál será la estrategia digital de este gobierno pues mucho se habla de conectividad, pero poco de lo que se hará. ¿Dónde está la Estrategia Digital Nacional de este gobierno, dónde está Raimundo Artís Espriu?

Presidenta de Observatel, profesora de

la Universidad Iberoamericana, miembro

del CPC del SNA. Este artículo refleja

su posición personal @soyirenelevy