Una mujer estadounidense publicó en su cuenta de TikTok este video en el que compartió su experiencia tras adoptar un perrito. Después de un largo día de trabajo, la joven volvió a su hogar para descubrir que no sólo tenía una perra, sino que ahora tenía más.

Luego de terminar su rutina, llegó a su casa y encontró a Halo, la perra que había adoptado dos semanas antes, recostada sobre un charco de sangre.

Al principio, el terror la invadió, hasta que se acercó más y descubrió que había tenido una cría.

La mujer llamó rápidamente a uno de sus vecinos que era veterinario. “Le hicimos ultrasonidos para verificar si no había más cachorros en su vientre, pero no. También busqué por toda la casa y no había nada. Era solo un cachorro. Es un milagro”, contó.

En las imágenes, dejó ver cómo su perra, de raza husky, estaba acostada sobre una cama, visiblemente cansada y con las patas aún manchadas.

Este video se volvió viral de inmediato y hasta la mañana de este martes 4 de abril lleva más de 15 millones de reproducciones: “Qué gran oferta, dos por uno”; “Venía con muestra gratis de un nuevo producto”; “Obtuviste uno gratis”, escribieron algunos usuarios.