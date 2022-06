Zidane, el genio del futbol de bajos reflectores cumple 50 años

Zinédine Zidane, ídolo francés que celebra el jueves sus 50 años y considerado como uno de los más grandes jugadores de la historia, ha construido su leyenda gracias a una fantástica carrera como jugador y a un fabuloso inicio como entrenador.

Como Michel Platini, arranca su carrera con la selección francesa anotando contra la República Checa (en el caso de Platini fue contra "Checoslovaquia"), e incluso lo hizo de manera doble. El 17 de agosto de 1994, sus dos goles en dos minutos (85 y 87) permitieron a los 'Bleus' empatar en el Parc Lescure, delante de su público bordelés.

Aimé Jacquet le metió desde el banquillo en la segunda parte. Con un regate y un potente lanzamiento a la escuadra seguido de un cabezazo después de un saque de esquina "ZZ" comenzó a escribir su leyenda.



Con Christophe Dugarry, Bixente Lizarazu, futuro campeón del mundo, y el neerlandés Richard Witschge, lleva al Girondins de Burdeos a la final de la Copa de la UEFA, con un memorable gol desde 45 metros de distancia contra el Betis en octavos de final. Uno, dos y 3-0.

En el Mundial-1998 en Francia, Zidane hizo explotar de felicidad a todo el país galo en la final contra Brasil. "Zizou" hizo temblar las redes en dos ocasiones rematando con la cabeza sendos saques de esquina, antes de que Emmanuel Petit cerrara el marcador para lograr la primera Copa del Mundo de Francia (3-0). La leyenda había nacido.

El mismo año ganó el Balón de Oro y sobre el Arco del Triunfo se proyectó "Zidane presidente". 'Zizou' voló con clase en la Eurocopa-2000 hasta la victoria final. Anotó un gran tanto de falta directa en cuartos de final contra España (2-1) pero su obra de arte, y quizás su mejor partido junto al Francia-Brasil de 2006, llegó en semifinales contra Portugal.



