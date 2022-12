Yoiker, de fiel seguidor a Cruz Azul a campeón de freestyle

De niño jugaba y practicaba el futbol, fue fiel seguidor de Cruz Azul, pero con el paso de los años, Yoiker, se dedicó más a la música y ahora es todo un referente en el freestyle.

José Emiliano Toporek, mejor conocido como Yoiker, descubrió su pasión en la secundaria y a pesar de que ya no sigue a La Máquina, en ocasiones los apoya.

“De morrillo me gustaba mucho el futbol. Mi papá siempre fue deportivo y se veía mucho deporte en mi casa. Entonces, siempre Cruz Azul me encantaba”, aseguró en entrevista a El Universal Deportes”.

Y agregó: “Sabía que (jugar futbol) era un hobby, era algo al que sabía que no podía dedicarme, que sintiera la pasión. Entonces la música si me llenó de pasión y empecé a intentarlo”.

Tras 12 años de rapeando, el apodado por sus compañeros como ‘El Flow Pesado’, por su gran fluidez a la hora de adaptarse a las instrumentales, aseguró que fue entre los 13 y 14 años, que empezó su pasión por las rimas y los versos, y a pasar de tantos años rapeando, no deja de sentir nervios.

“Fue en la secundaria que empecé a darle más importancia a la música en mi vida. Me ponía en la computadora a averiguar música, es a lo que me dedicaba. Descubrí a unos compañeros que improvisaban, me llamo mucho la atención y lo intenté. Me di cuenta que podía rimar sin mucho ritmo, pero podía”, finalizó el actual campeón México.