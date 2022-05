VIDEO: Chicharito Hernández acaba su sequía goleadora ante LAFC

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a anotar con LA Galaxy, lo hizo contra LAFC en el Clásico del Tráfico.

Hernández puso el 2-0 en el marcador, la jugada comenzó en un contragolpe.

Samuel Grandsir fue el encargado de casi entrar al área y meter el centro al segundo palo, Chicharito se barrió y con la pierna izquierda amplió la ventaja del LA Galaxy, siendo su sexto gol de la temporada.



CHICHA IS INEVITABLE.

The first goal of @opencup for @CH14_ pic.twitter.com/mh7yi4YXBW

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 26, 2022