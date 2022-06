Triplemanía XXX Capítulo II iniciará con una jaula de la muerte protagonizada por siete luchadoras, el objetivo es que cinco salgan de la jaula y las dos que queden dentro, volverán al ring del estadio Caliente para una pelea de máscara contra máscara.

Lady Shani es una de las gladiadoras que pone en juego su identidad y en el hipotético caso que quede entre las dos últimas, ya tiene en la mira a su rival.

"Me gustaría ganar la máscara de Hiedra, creo que ya ha tenido mucha historia esta rivalidad, aunque me hubiera gustado un mano a mano directo", señaló la gladiadora.

La Hiedra coincide a esta posibilidad, "Si yo me quedo me gustaría quedarme con Lady Shani o con Maravilla", afirmó.



Las otras cinco luchadoras que abrirán la función de este sábado son: Chik Tormenta, Reina Dorada, Maravilla, Sexy Star y Flammer, rivales en las que Shani no se confía.

"No tengo en mente aliarme con nadie, aquí cada quien se rasca con sus propias uñas y no me puedo confiar, tengo que ir preparada para todo, tanto que todas se vayan contra mí como tal vez haya alguien que no lo haga", compartió la técnica.

La Hiedra acepta nerviosismo por la lucha de apuestas, aunque en caso de perder su máscara no tiene miedo de seguir colocándose como una ruda favorita de la afición, de hecho, ese es el consejo de su padre, Sangre Chicana.

“Él me ha dicho que si pierdo la máscara me va a pasar lo mismo, cuando Sangre Chicana luchaba con máscara era un luchador normal y cuando se destapa es cuando el ‘Amo del Escándalo’ vuelve a nacer y ese rudo se viene para arriba, así que voy a defender mi máscara y a ver qué pasa”, dijo la ruda.



Mientras que Lady Shani espera seguir en crecimiento profesional y ganar una máscara en la Carava Estelar es su único pendiente, ya que rapó a Faby Apache y ha conseguido el campeonato Reina de Reinas.

“Dentro de Triple A me falta eso (una máscara) para subir un peldaño más, me va a aportar muchísimo y eso es lo que quiero”, sentenció.

LEE TAMBIÉN: Checo Pérez, Blue Demon y Francisco Fonseca, los embajadores de México para el Mundial de 2026