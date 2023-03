Toninho y el inolvidable gol "no ensayado" que le hizo a Chivas en un Clásico Nacional

Aficionados al América o al Guadalajara lo recuerdan. Es de esas joyas del Clásico de México que quedan guardadas. Fue el gol que Toninho, el llamado Bíblico, le anotó al Guadalajara en las semifinales de la temporada 1990-91.

El delantero brasileño lo recuerda bien, pero lo valoró con el paso de los años; cuando lo marcó no sabía que iba a tener tanta trascendencia. “Fue un buen gol, pero años después me di cuenta de la relevancia que tomó, sobre todo por la ‘rabona’ de Edú”, menciona en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

“Nunca lo ensayamos, nunca pensamos hacer un gol así. Edú pateaba de ‘rabona’ los penaltis en los entrenamientos, pero un gol así, no soñamos hacerlo de esa forma”, menciona el Bíblico desde El Salvador, donde ahora reside.

La jugada, asegura “es mérito de Zague y Edú. Yo llegué a terminar, nada más. Zague estaba en la izquierda y cambió a la derecha, donde estaba Edú, que era zurdo. La pelota me pasó encima y comencé a correr...”. Entonces sucedió, Edú hizo la maniobra, zurdísimo de origen, el brasileño cruzó las piernas para de “rabona” mandar un centro medido al área: “Voló a Demetrio Madero [defensa de Chivas] que me marcaba y lo cerré”.

A Toninho se le daba hacerle gol a las Chivas, “le hice dos en la ida de la semifinal, y otro en la vuelta, pero sé que todos me recuerdan por ese gol de cabeza, aunque no era mi fuerte anotar así”.

Toninho jugó en muchos países: Brasil, El Salvador, Costa Rica, Colombia... en Arabia, vivió muchos Clásicos, pero nunca como el América-Chivas. “Todo clásico es extraordinario, pero este es diferente, llegaras como llegaras, el juego era diferente y si era en Liguilla, inolvidable”.

Toninho jugó torneo y medio con el América, “me fue bien, pero en esa época era más sencillo traer figuras que ahora. Trajeron a [Omam] Biyik [delantero de Camerún], y bueno, pues me tuve que hacer a un lado, pero mi tiempo en México, los Clásicos y ese gol me marcaron. Han pasado muchos años y me siguen llamando. Yo muy agradecido por lo que me dio América, México y ojalá que este sábado, vuelvan a festejar el triunfo”.