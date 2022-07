Tecatito Corona quiere mostrarse más con el Sevilla y dejar a un lado los nervios

Jesús Manuel Corona, delantero del Sevilla, indicó que para esta temporada quiere dejar los nervios atrás y mostrarse un poco más como él en la cancha. "Contento de estar de regreso, de haber disfrutado de las vacaciones y con la cabeza libre para continuar. Es importante empezar con el pie derecho y estar al 100% para preparar la pretemporada. Después de un mes de vacaciones echabas de menos estar aquí y con mucha ilusión para hacer una gran temporada", arrancó.

Quiere dejar atrás lo que pasó en la campaña pasada, donde acepta, pudo dar más: "El año pasado me referí a doblar mis números, a hacer más. A ayudar al equipo tanto ofensiva como defensivamente al grupo. Ser un poco más yo, no estar tan amarrado del nerviosismo de cuando llegas. Me tocó un grupo muy humano y la adaptación ha sido fenomenal. Jugué casi todos los partidos, pero quiero hacerlo mejor. Quiero aportar más con goles, asistencias, bajando a defender… Todo eso tengo que seguir mejorándolo", continuó.

Es momento de hacer grandes cosas con el Sevilla. "Hablando en vacaciones con la familia y amigos les decía que es increíble cómo se vive el fútbol aquí. Esa pasión te transmite y ya tengo ganas de seguir haciendo cosas, de ser importantes en la Champions, en La Liga… Hay equipo para eso. Nosotros mismos en el grupo, el míster te transmite esa ilusión. Eso siempre está en nuestra cabeza, el querer hacer más, por eso nos queremos preparar bien para empezar la temporada. Veo al grupo y creo que hay mucha calidad en todos los aspectos y creo que podemos hacer grandes cosas en la Champions. En La Liga también debemos seguir mejorando como equipo y seguir peleando esos puestos de arriba".