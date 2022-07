A unas horas de que se anuncie la nueva estructura de Selecciones Nacionales, comienzan a surgir nombres para ocupar el cargo.

Los tumores hablan que Gerardo Torrado dejará la dirección deportiva de la FMF y se refundará el proyecto.

No clasificar a el Mundial Sub 20, al Femenil y a los Juegos Olímpicos de París 2024 en ambas ramas fue un golpe muy duro para la Federación, que ha considerado tomar cartas en asunto.



Jorge Campos

Jorge Campos tiene desde hace varios años un proyecto para formar jugadores, de ese nació gente como Orbelín Pineda. Quizá lo que no le guste a la FMF es que Jorge no vendría si no es de la mano de su compadre Claudio Suárez y otros compañeros de los Pumas de los 90.

Ricardo La Volpe

Desde hace varios años, cada vez que hay un conflicto en selecciones menores, Ricardo La Volpe aparece como candidato.

El argentino, solo un título en su trayectoria se ha caracterizado por formar futbolistas jóvenes.

Ricardo Peláez

En dos ocasiones Ricardo Peláez ha entrado al rescate de la Selección Mexicana cómo director deportivo, en el 2010 con Javier Aguirre y en el 2014 con Miguel Herrera. Es verdad en los últimos años en Chivas no ha tenido nada que presumir, pero tiene la experiencia.



Guillermo Cantú

Fue iniciador del proyecto de Gerardo Torrado. Defendió a capa y espada a Gerardo Martino y las menores clasificaron con él. Lo único malo es que no es bien visto por las altas esferas. Además, EL UNIVERSAL Deportes pudo saber que por el momento no piensa regresar a la Selección.

Joaquín Beltrán

El excapitán de los Pumas armó un buen proyecto en las fuerzas básicas de Querétaro, el cual fue interrumpido por crisis en el cuadro de los Gallos.

LEE TAMBIÉN: Así se vivió la llegada del Celta de Vigo a la Ciudad de México