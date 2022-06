Selección Mexicana. ¿Qué jugadores reprobaron y aprobaron en la gira por Estados Unidos?

Se terminó la gira de la Selección Mexicana por los Estados Unidos. Una gira que dejó más dudas que respuestas a Gerardo Martino, quien de nueva cuenta tiene sobre su cabeza las protestas de toda la afición, por el bajo nivel que muestra el equipo mexicano. México ganó un partido: 2-1 ante Nigeria. Perdió estrepitosamente ante Uruguay 3-0, Y empató a cero goles frente a Ecuador. Así que poniendo de lado el accionar grupal, ¿quiénes aprobaron y quiénes reprobaron en esta gira una de las ultimas que tendrá México antes del Mundial de Qatar 2022?



PORTERÍA

Hubo tres juegos y en los tres hubo porteros diferentes.

Rodolfo Cota, cumplió ante Nigeria.

Alfredo Talavera fue vapuleado ante Uruguay.

Memo Ochoa demostró que no hay competencia, que será el titular en la Copa del Mundo.



DEFENSA

En los tres juegos, Gerardo Martino cambió su defensa y sistema, jugando con línea de cuatro y de cinco.

Héctor Moreno se vio sobrio en los juegos en que participó, pero se le nota lento, cansado, lesionado. No está al 100.

César Montes fue vapuleado ante Uruguay, viendo que no está para las grandes ligas aún.

Néstor Araujo mostró su nivel, ni más ni menos. Será titular porque no hay más.

Erik Aguirre no se vio mal ante Nigeria, pero tampoco deslumbró.

Jesús Gallardo tiene muy buenas o muy malas. Sus incorporaciones al frente lo salvan.

Jesús Angulo fue de los peores ante Uruguay, quizá perdió su oportunidad de pelear por la titularidad.

Jorge Sánchez es muy criticado, pero su pundonor lo puede sacar adelante.

Gerardo Arteaga se vio muy verde, con grandes avances en técnica, pero pocos en marca. Se aleja de la titularidad y quizá hasta del Mundial.

MEDIA

Edson Álvarez no pudo ante los uruguayos, quizá por estar en desventaja jugando sólo con otro compañero. Aún así irá a la Copa del Mundo.

Erick Gutiérrez fue quemado ante los charrúas, no se ve igual que en Países Bajos.

Luis Romo sigue decepcionando, su lugar está seguro mientras Gerardo Martino no convoque a Aldo Rocha.

Héctor Herrera sigue siendo el mandó en la media cancha. A pesar de que a veces muestra indolencia, no hay alguien mejor que él.

Andrés Guardado jugará hasta donde las piernas le dén. Ha mostrado más nivel y pundonor que muchos jóvenes.

Fernando Beltrán puede ser de los que se hayan subido, por ahora, a Qatar. Su dinámica parece que convenció a Gerardo Martino.

DELANTERA

Roberto Alvarado y Rodolfo Pizarro se bajaron de Qatar, no hay pretextos para llamarlos más.

Jesús Manuel Corona es la eterna promesa, muchas fintas y poca efectividad. Y siempre lesiones. No mostró ni más ni mens que lo habitual.

Alexis Vega tiene enamorado a Gerardo Martino, aunque no fue su mejor gira, tuvo destellos.

Santiago Giménez. Increíblemente con su gol y con su aportación en los minutos que tuvo, ha tomado ventaja sobre Rogelio Funes Mori y Henry Martín.

Raul Jiménez tiene su lugar asegurado aunque sigue sin ser el mismo de antes de la lesión. Tiene muchas ganas de volver.

SUPLENTES

Uriel Antuna seguirá en el Tricolor como suplente de Corona y Lozano.

Luis Gerardo Chávez tuvo pocos minutos, pero mostró cosas interesantes, parece que no le alcanzará.

Orbelín Pineda ha perdido mucho en su ida a Europa, quizá también el Mundial.

Henry Martín no es un hombre de confianza de Gerardo Martino, pero ante la juventud de Giménez, podría estar.

Diego Lainez. No le dan minutos ni en el Betis, ni en México.

Johan Vásquez no jugó por estar lesionado. Pero irá a Qatar.

Julio César Domínguez no jugó al contagiarse de Covid.

Israel Reyes tampoco tuvo actividad.