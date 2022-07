Selección Mexicana de futbol americano tiene una última oportunidad para ir al Mundial

La jugadores de la Selección de Futbol Americano Femenil de México, trabajan para conseguir boletos de avión que las lleven a Helsinki, Finlandia, y así poder participar en el Mundial de la especialidad.

Aunque la organización del mundial dio por cancelado el primer juego, las seleccionadas aseguran que si llegan el domingo, el pártido ante Gran Bretaña se realizará, y podrán competir por las medallas.

Ángeles Cruz, quarterback de la selección mexicana no se explica el por qué, el presidente de la Federación, César Barrera, les ha puesto tantos "peros" para no realizar el viaje, tantos, "que hasta pensamos que se están manejando mal los recursos", dijo en entrevista a EL UNIVERSAL Deportes.

Cruz explica toda la odisea que han vivido: "Según íbamos a viajar el 27 (miércoles), pues pasó todo el día y no nos dijo nada, nada de boletos, hasta la noche nos dijo que el 28 (hablaríamos), pues sólo hablamos para que nos comunicara que no se podía viajar por lo de la huelga (de Lufthansa)".



El equipo está frustrado, "no sé porqué se esperó hasta el final para hacer todo esto, parece que no quiere que viajemos, si nos hubiera dicho desde hace dos días, hubiéramos buscado las formas. Le hemos presentado muchas opciones, pero a todas les pone pretexto".

La última opción que están manejando, "es viajar en grupos. Las que se puedan ir por Estados Unidos, adelante, las demás llegarán por otras vías. La IFAF nos ha dicho que si para el domingo llegamos 22 jugadores, el partido se realiza, esa es nuestra esperanza".

Los golpes han sido uno tras otro, "ayer el presidente mandó a siete jugadoras al aeropuerto y cuando llegaron al mostrador resulta que el pago no se hizo...Entonces ¿dónde está el dinero? Dijo que tenía un presupuesto de 90 mil pesos por jugadora, que había 4 millones de pesos, como que no dan las cuentas. La verdad es que no sabemos qué pase con el manejo de recursos".



