Rey Vargas quiere unificar campeonatos contra otro mexicano

El nuevo campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Rey Vargas, ratificó su deseo de enfrentar por la unificación a su compatriota Leo Santa Cruz, dueño del fajín de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB).

A punto de tomar el avión para regresar a México, tras el pleito en el que se coronó en el Alamodome de San Antonio, Texas, Vargas ofreció un breve teleconferencia de prensa en la que señaló que contra San Cruz, "es una pelea que vengo buscando hace tiempo. Sería una pelea muy buena entre mexicanos y muy atractiva por la calidad de Santa Cruz; creo que es lo que se busca hoy en día, unificar más los títulos".

Rey destronó al filipino Mark Magsayo gracias a una decisión dividida que lo mantiene invicto con 36 triunfos, 22 de ellos por la vía del nocaut. A pesar de que fue derribado por su rival y terminó con una herida en la ceja izquierda, Vargas advirtió.

"Sobre la caída debo decir que no me sentí lastimado, me levanté de inmediato, tuve una buena y rápida recuperación y fui más cuidadoso para que no influyera esa caída en los jueces. Tomé el control de la pelea, desde que me levanté me lo quería comer".



Descartó que mientras esperaba el veredicto de los jueces estuviera nervioso por el resultado. "Me sentía muy seguro, la verdad es que esperaba con ansia el anuncio que me decretaba como nuevo campeón porque realice un gran trabajo junto con mi esquina ante una pelea que fue muy dura".

Acerca del futuro del nuevo campeón del CMB, Mauricio Sulaimán, Presidente del organismo pugilístico apuntó. "La pelea ante Santa Cruz sería sensacional, dos boxeadores mexicanos que son ejemplo fuera del ring y tienen un gran futuro".

En el panorama, el nombre de otro mexicano, Emanuel 'Vaquero' Navarrete, dueño del cinturón avalado por la Organización Mundial de Boxeo, tampoco está descartado para Vargas.

"Sería otra opción si no se logra la pelea (contra Leo Santa Cruz), también está en pluma, es campeón; cualquiera de las dos sería atractiva porque los tres estamos en lo más alto y además somos mexicanos", finalizó el púgil mexiquense.

Reconoce el CMB al tetracampeón puertorriqueño Miguel Ángel Cotto

El expugilisra puertorriqueño, Miguel Ángel Cotto, quien hace unos días ingresó al Salón de la Fama del Boxeo, está en México y el Consejo Mundial de Boxeo le hizo un reconocimiento a su trayectoria.



Tras recibir un brazalete en forma del clásico cinturón verde y oro, Cotto recordó lo que significó México y en especial, el CMB en su carrera. "Siempre estaré agradecido con Don José Sulaimán y el CMB porque me dieron mi primera gran oportunidad por un campeonato mundial", señaló.

Fue en el 2003, cuando disputó el cetro superligero vacante con el mexicano César Bazán, logrando el triunfo. En su carrera, tuvo batallas épicas con Antonio Margarito y en el 2015 cayó con Saúl Álvarez.

Ahora como promotor, dirige los destinos de la mexicana Arely 'Ametralladora' Muciño, sobre quien comentó. "Tenemos grandes peleas con Arely, en octubre es la pelea del mundo y después seguro grandes cosas para ella".