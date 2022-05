Ramón Flores, destaca en los Diablos Rojos del México a pesar de los pocos reflectores

El pelotero Ramón Flores llegó a los Diablos Rojos del México con la etiqueta de haber sido campeón bateador en Venezuela y no tardó en demostrar por qué consiguió ese logro en la pelota de su país.

Segundo o tercero en el orden en el lineup de Juan Gabriel Castro, el jardinero escarlata es el único bateador foráneo que se mantiene en la novena, tras las bajas de los estadounidenses Khris Davis y Justin Bour, quienes fracasaron como refuerzos.

Un grueso .406 de porcentaje de bateo, con 6 vuelacercas y 29 carreras producidas, hacen destacar a Flores en una escuadra que ha sufrido en el arranque de la campaña.



"Me siento agradecido por estar saludable. Desde el primer momento que vine al equipo en la pretemporada me sentí con una buena química, pude ajustarme a la ciudad, a la altura, saber que es un equipo con una afición bastante exigente, me propuse hacerlo bien, tener buenos números y ayudar al equipo", comparte en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Tras varios años de batallar en las sucursales de las Ligas Mayores y con un par de oportunidades en la Gran Carpa, a los 30 años de edad, Flores supo que era momento de una apuesta distinta.

"Aún cuando tenía varias ofertas y la de Diablos fue la última, no lo dudé. La verdad es que superó las expectativas, en el trato no hay nada que pedir a un equipo de Grandes Ligas. Me recuerda mucho a mi país (Venezuela), con una afición bastante aguerrida y con pasión, así que me gusta brindar espectáculo", agrega el jardinero.

Sin embargo, y aunque sus números lo tienen tranquilo, sabe que que si el grupo no mejora, todo se complicará. "Porque esto es un juego de equipo y lo más importante es conseguir victorias, no hemos engranado hasta el momento el gran equipo que tenemos, pero sé que vamos a conseguir esa consistencia de juegos ganados más seguido, de ganar series, hay talento para hacer los ajustes".

En lo personal, compartir dugout con gente de la trayectoria de Jorge Cantú o Roberto Osuna, lo motiva. "Recibiendo consejos de Jorge Cantú, un pelotero que vi en Grandes Ligas y ahora poder compartir con él en su última temporada es algo que me hace crecer como pelotero y persona; Roberto Osuna y toda su experiencia en las Grandes Ligas, Japhet Amador y su trayectoria en la Liga Mexicana. Todos los peloteros tienen el potencial para ser un equipo con la posibilidad de ser campeón".

Este martes, la novena capitalina arranca serie de tres juegos en Monterrey, ganar se ha vuelto una necesidad impostergable y Flores confía en el grupo y en quien lo comanda para hacerlo. "(Juan Gabriel Castro) Es uno de los mejores managers que me ha tocado, dentro y fuera del terreno de juego, tiene gran comunicación con nosotros y eso es muy importante, es la clave que nos ha mantenido peleando a pesar de que las cosas no salen".