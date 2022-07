Andrés Lillini, director técnico de los Pumas, lo ha dicho en todo momento desde su llegada al banquillo auriazul: "empatar no me gusta".

Y en casa la molestia es mayor. Así lo demostró al término del empate 1-1 frente a los Xolos de Tijuana en Ciudad Universitaria.



"Éramos locales, teníamos que ganar, el sabor no es bueno, se nos escapó el triunfo. En el primer tiempo nos costó, nos reconcentramos y una pelota nos cuesta un penal. El equipo tiene esto de ir por más, de no. En la primera fecha no podemos dar ventajas porque el torneo es corto", declaró en conferencia de prensa.

"Siempre es importante sumar y no perder es lo ideal, que a los 10 mins tienes un penal en contra y la personalidad sale, el defender con menos gente la tuvimos siempre nosotros y en el segundo tiempo Tijuana no llegó, aunque nosotros no llegamos claro. Es importante. Sumar (de uno) no se festeja", agregó el argentino.



¿Cuándo tendrá a Eduardo Salvio?

"En lo que respecta a Salvio hizo hoy exámenes médicos, lunes y martes son los temas migratorios y el miércoles lo tendré con el grupo para ver si está para el sábado", dijo el estratega de los Pumas.

