El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Sebastian Vettel correrá con la escudería Racing Point la próxima temporada.

El equipo, que para entonces se rebautizará como Aston Martin, anunció el fichaje el jueves, un día después de que el piloto mexicano Sergio Pérez hizo pública su marcha. Vettel firmó por la temporada 2021 “y más allá”, dijo la escudería, que no reveló la duración del contrato.

“El fichaje de Sebastian es un claro mensaje de la ambición del equipo por establecerse como uno de los nombres más competitivos en el deporte", añadió en un comunicado. “Como tetracampeón del mundo, Sebastian aporta una mente fresca al equipo".

Vettel, uno de los pilotos más exitosos de la F1, dejará Ferrari al final de esta temporada luego de que el equipo italiano no le ofreció un nuevo contrato. Su sitio lo ocupará el español Carlos Sáinz, que ahora corre con McLaren.

Vettel ha ganado 53 grandes premios, una cifra que solo superan Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Conquistó cuatro títulos consecutivos con Red Bull entre 2010 y 2013, y en 2015 llegó a Ferrari con el objetivo de volver a coronarse.

Pero en este tiempo nunca ha tenido un auto realmente competitivo para hacerle frente a Mercedes y perdió el título de principal piloto del equipo a medida que su compañero Charles Leclerc ganaba relevancia.



