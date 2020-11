Primera victoria para un mexicano en el máximo circuito del golf en 42 años: Carlos Ortiz es campeón dentro del PGA Tour, al ganar el Houston Open.

Un largo birdie, en última la bandera, terminó con la larga sequía. Ortiz no aguantó las lágrimas.

El tapatío controló la presión del mejor jugador del mundo, Dustin Johnson, quien le compitió durante los últimos 18 hoyos del Memorial Park Course. El tricolor soportó el nivel de DJ y se quedó con el trofeo.

El último jugador nacional que se coronó en el PGA Tour fue Víctor Regalado, en el hoy conocido como John Deere Classic, el 16 de julio de 1978, hace exactamente 15 mil 456 días.



Needed par. Drained the birdie. @CarlosOrtizGolf left no doubt to seal his first TOUR title. pic.twitter.com/fMXzy3Ey5g

— PGA TOUR (@PGATOUR) November 8, 2020