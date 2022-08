Pentagón Jr. reta a Villano IV

Lucha Libre Triple A festejará su 30 aniversario con dos máscaras en juego: Pentagón Jr, quien se ha convertido en la nueva estrella del ring, frente a Villano IV, un histórico del pancracio.

“Emocionado por encabezar Triplemanía XXX y lo mejor de todo, contra una leyenda como el señor Villano IV, que lo he dicho, es una persona que admiro, respeto, para mí es uno de los mejores referentes de este deporte”, aseguró Pentagón Jr.



Pese a la diferencia de edad, e incluso de estilos en el cuadrilátero, Villano IV advierte que saldrá a defender su identidad. “Independientemente del respeto que me tiene, eso va a cambiar arriba del ring, porque así es la lucha libre, porque él busca la supremacía, llevándose una máscara, pero no va a ser fácil”, comentó el integrante de la dinastía de los villanos.

Pentagón Jr. reveló que su arma secreta arriba del ring serán justo los consejos que Villano IV le dio al inicio de su carrera: “Esas palabras las voy a llevar a Triplemanía XXX porque sé que son tan valiosas que me harán ganar la máscara”.

Al escuchar este mensaje Villano IV no se sorprendió, sus 43 años dedicados a la lucha libre, sumados a ser parte de la dinastía encabezada por su padre Ray Mendoza, lo hicieron responder: “Me enseñaron que no se tiene que revelar todo, así que me quedé con dos o tres consejos que los voy a ocupar a mi favor. Más sabe el diablo por viejo...”.

Pentagón Jr. llegó a esta lucha de máscara contra máscara tras no superar las eliminatorias con Último Dragón y Blue Demon Jr. Mientras que Villano IV se vio superado por LA Park y Psycho Clown. El pronóstico de la función que se desarrollará el 15 de octubre en la Arena CDMX es muy reservado.

