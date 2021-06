Pasión Kristal y ¿cómo surgieron los luchadores exóticos?

La lucha libre, uno de los deportes más populares en México, está de luto. El 2 de junio se reportó la desaparición del luchador exótico conocido como Pasión Kristal, quien murió en las aguas de Acapulco, Guerrero, tras ser arrastrado por una ola.

Pasión Kristal era uno de los luchadores exóticos más conocidos y queridos por el público, a quienes impactaba con sus glamurosos atuendos y habilidades en el ring, sin embargo, hay muchos otros luchadores que podrán continuar con su legado. Aquí te contamos cómo surgieron los luchadores exóticos.





¿Quién era Pasión Kristal?

Este gladiador exótico era oriundo de Tabasco, pero residía en la Ciudad de México. Tenía una carrera de más de 20 años en la lucha libre y era uno de los exóticos más destacados. Incursionó en el mundo de las luchas en 1994 y derrotó a estrellas como Miss Gaviota, Diva Salvaje, Chico Che y El Fantasma de la Ópera.



De acuerdo con la AAA, Pasión Kristal era uno de los exóticos que más había llamado la atención de los aficionados. En una entrevista con este portal, el gladiador señaló que se había “ganado un lugar en el corazón de los aficionados, y en mi querido Villahermosa la gente me demostró que puedo ser uno de los luchadores más queridos en AAA. El aplauso de ese público me motiva a seguir preparándome, a buscar ser el mejor en el género exótico, y si en alguna ocasión, otros compañeros tuvieron títulos importantes, a mí también me gustaría tenerlos”.

¿Cómo surgieron los luchadores exóticos?

Los luchadores exóticos son aquellos que incorporan atuendos llenos de brillo y glamour, usan maquillaje y en su mayoría son miembros de la comunidad LGBT+. En cuanto a sus técnicas en el ring, estas suelen estar cargadas de movimientos provocativos.

Cabe destacar que la categoría de luchadores exóticos surgió en México. Entre los luchadores exóticos destacan Diva Salvaje, Pasión Kristal, Máximo, Coco Rosa, Polvo de Estrellas, Cassandro, entre otros.

De acuerdo con el documental titulado Los Exóticos, “lo exótico se refiere a lo extraño, lo misterioso, lo raro, lo poco común. En particular en la lucha libre el estilo exótico se refiere a atletas refinados en su vestimenta, bien peinados, con un caminar muy particular, fino y en ocasiones afeminado”.

El que se considera el “padre” de los luchadores exóticos es George Wagner, quien después era conocido como Jorge “El Hermoso”, ya que a pesar de ser muy rudo en el ring, también era descrito como elegante y fino, pues tenía todo un equipo que se encargaba de peinarlo y arreglarle las uñas. Posteriormente, estas tácticas fueron adoptados por Gardenia Davis y después por otros luchadores.

Los primeros luchadores considerados como exóticos surgieron en la década de 1940 y algunos de ellos participaron en el cine mexicano, como en el caso de Bello Kalifa. De acuerdo con EL UNIVERSAL, el precursor de los luchadores exóticos fue Gardenia Davis.



Gardenia Davis. Foto: Wikilucha

Por otro lado, una vez que se estableció la categoría, algunos de los primeros luchadores exóticos fueron “El Bello Greco”, “Adorable Rubí” y Sergio “El Hermoso”; este último conformó la “Ola Lila” en 1975.

En el artículo titulado Los exóticos: luchadores diversos en construcción, los académicos Leonardo Bastida y Ariel Cruz explican que en un principio, los primeros luchadores exóticos tenían una imagen que evocaba a los dandis. Gardenia Davis se encargó de liderar esta categoría de luchadores, quienes son conocidos por sus rituales o escenificaciones, los cuales incluyen movimientos, muecas, posturas y el acompañamiento de un ayudante. Por ejemplo, Gardenia Davis “aparecía en escena acompañado de un cámara (asistente) que lo peinaba y lo perfumaba antes de subir al cuadrilátero; su bata blanca resplandecía de pulcritud; mientras, Gardenia Davis se paseaba entre el público repartiendo gardenias a las “damitas” y escupitajos a los hombres”.

Los académicos también señalan que la vestimenta de los luchadores exóticos “asemeja a veces al travestismo o la imagen de la loca, que no es otra cosa que un hombre que se viste o se personifica de mujer a partir del uso de pelucas y maquillaje excesivo, y que actúa de forma exagerada los estereotipos y los roles de género femenino” y también enfatizan que "lo interesante del fenómeno de la lucha libre exótica es que la personificación no se reserva a ser una simple interpretación de esos estereotipos, sino que de alguna forma también representa parte de la identidad de los propios luchadores".

