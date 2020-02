Nick Kyrgios desprecia el tenis mexicano 

El retiro de Nick Kyrgios durante su debut en el Abierto Mexicano de Tenis tocó fibras sensibles en la afición que esperaba verlo defender su corona.

La ola de abucheos que envolvió al Estadio Mextenis en el instante que el australiano decidió no continuar pareció molestarlo a tal grado, que ya hasta se metió con el tenis de nuestro país.

Aunque en la conferencia de prensa posterior dijo que no le importaba "un carajo" lo que pensara el público, el vigente monarca del torneo se quedó en el puerto para tomar "mucha cerveza", pero ni el alcohol acapulqueño limó las asperezas.

No conforme con su declaración, utilizó Instagram para, ingratamente, atacar a México.

"No me extraña que este país no tenga buenos jugadores", se lee en una captura de pantalla de una historia que eliminó casi inmediatamente después.

El texto está acompañado por dos emojis, de los cuales, uno es un dedo medio que ha indignado a la gente en redes sociales y le ha devuelto más insultos que los saques que él pudo devolver en su partido inaugural del Abierto.

