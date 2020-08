Antes de que los jugadores de la NBA decidieran reanudar con los Playoff, el presidente de la Asociación Nacional de Jugadores, Chris Paul, se acercó a Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, para que platicar con las estrellas.

Una de esas figuras en la llamada fue LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles y máxima figura de este deporte en la actualidad, informó CNN.

“Como un apasionado aficionado del basquetbol, el presidente Obama habla regularmente con jugadores y funcionarios de la Liga. Cuando se le preguntó, estuvo feliz de brindar consejos el miércoles por la noche a un pequeño grupo de jugadores de la NBA, buscando aprovechar sus inmensas plataformas para siempre después de su valiente e inspirador ataque tras el tiroteo de Jacob Blake”, informó Katie Hill, portavoz del exmandatario a la cadena de noticias.



I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P

— Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020