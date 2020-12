Que siempre no, dijeron los Warriors, Juan Toscano se queda en Golden State . Cuatro días después de cortar al seleccionado mexicano, la quinteta californiana anunció su regreso para la temporada 2020-21.



The Warriors have signed forward Juan Toscano-Anderson to a two-way contract.

Juan appeared in 13 games last season, averaging 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists and 1.00 steals in 20.9 minutes.

The roster is now at 17 players, with Juan and Nico on two-way contracts. pic.twitter.com/gchPHsEboH

