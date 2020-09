El plan de juego del entrenador de Boston Brad Stevens era simple: Empezar con una mayor intensidad defensiva e imponer el ritmo.

Los Celtics hicieron exactamente lo que se les pidió — y pusieron a los campeones reinantes contra las cuerdas.

Jaylen Brown anotó 27 puntos y los Celtics nunca se encontraron en desventaja para aplastar el lunes 111-89 a los Raptors de Toronto en el quinto juego de su serie semifinal de la Conferencia Este.

Boston ahora tiene ventaja de 3-2 y puede sellar su boleto a las Finales de la Conferencia el próximo miércoles.

PUEDES LEER: "LNBP no tendrá descuidos con el Covid-19 como la Liga MX"

Kemba Walker encestó 21 tantos por los Celtics, cuyos titulares superaron a los de Toronto por un asombroso margen de 93-45. Jayson Tatum aportó 18 unidades, Daniel Theis y Brad Wanamaker tuvieron 15 cada uno y Marcus Smart sumó 12 por Boston.

Fred VanVleet anotó 18 unidades por Toronto, que llegó a estar en desventaja de 30. Norman Powell tuvo 16 por los Raptors, mientras que Pascal Siakam y Kyle Lowry tuvieron 10 tantos cada uno, al igual que Matt Thomas.



27 PTS, 6 RBS, 3 STL@FCHWPO led the charge to put us up 3-2 pic.twitter.com/szCsRzB8NO

— Boston Celtics (@celtics) September 8, 2020