Luchar con Rey Mysterio, un reto cumplido para Humberto Carrillo

Compartir el cuadrilátero con el legendario Rey Mysterio, uno de sus ídolos de la infancia, es un reto que ya cumplió el luchador Humberto Carrillo, y lo hizo en la máxima plataforma luchística a nivel mundial, la de la empresa WWE.

Un camino que apenas empieza y en el que el regio ya tiene algunas cuentas pendientes. "Me he sentido bendecido y siento que ha sido una forma de recompensa, porque la pasé duro en los independientes cuando estaba en México. Mi sueño era llegar a WWE y se me dio la oportunidad, sé que estando acá te enfrentas al que sea y tienes que echarle ganas porque a eso vienes. En lugar de asustarme, disfruto el momento, la aventura y la experiencia que me está dando la vida", compartió el integrante de la dinastía Garza.

Cuando era chico se imaginó luchando con Batista, Undertaker y muchas estrellas, pero le tocó una etapa distinta en la que desea hacer mucho ruido. Y lo hizo, por ejemplo, cuando hace unos días defendió a Rey Mysterio de los ataques que recibió por parte de Seth Rollins. "Sentí mucho coraje por ver lo que le hizo a Rey, a quien considero una leyenda y un ídolo a seguir. Así que fue algo que me nació, tenía que salir a reclamar por lo que hizo. Estaba muy enojado y sentía mucha impotencia. Esperemos que pronto pueda Rey Mysterio volver, para cerrar esa herida que abrió Rollins".

Su ascenso en la empresa ha sido meteórico y tener el campeonato universal es otro sueño que le arrebata de tarde en tarde el pensamiento. "Sé que es un proceso y no me gusta apresurarme y querer subir escalones tan rápido, prefiero disfrutar paso a paso".

Enfrentar a su primo Ángel Garza ha sido algo de lo que más lo ha marcado en el emporio luchístico. "Después de haber luchado con él en México, en arenas sin gente ni mucha producción, a hacerlo en las grandes ligas, fue algo impresionantes. Eso jugó mucho para ponerme nervioso, además también estaba Andrade con él. Sentía la presión de luchar con Rey, pero siempre estuve enfocado y salió una buena lucha".

Cuentas pendientes con sus paisanos hay, y muchas, pero guarda paciencia para saldarlas. "Esperamos solucionar esas cosas que se quedaron en el aire. Quiero seguir posicionándome y que la gente se vaya acoplando a mi personalidad, soy la misma persona abajo y arriba del ring. Tengo muchas metas, ganar un campeonato, enfrentar a Andrade, pero las cosas van a llegar en su momento".