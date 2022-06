La Velada del Año 2 rompió récords; mexicana Ari Gameplays fue la campeona

Ari Gameplays, la famosa streamer mexicana, tuvo una noche soñada en La Velada del Año 2. Luego de tres asaltos de dos minutos, la regiomontana venció a la española Paracetamor.

El evento fue visto por más de 3 millones de espectadores en Twitch y rompió el récord de la plataforma.

Por decisión dividida (2-1), Arigameplays se proclamó como la primera campeona de este evento. Algo histórico y que seguramente se verá más seguido. En eventos parecidos, solo se contaba con presencia de hombres.

"No sabía como iba hacer Paracetamor, no me lo imaginaba. Mi entrenador Roni, me dije 'eres kamikaze", comentó la creadora de contenido sobre el ring.



Y agregó: "Quería venir sin mostrar mucho, porque la gente acostumbra a no confirar a mi. siempre me pone trabas. Quería demostrar que soy capaz de todo".

Por segundo año consecutivo, Ibai Llanos, el creador de contenido más importante de los últimos años, organizó el evento y ahora le tocó el turno al Pabellón Olímpico de Badalona, España, de albergar este evento.

Al poco tiempo de que finalizará el combate, en redes sociales, la gente empezó a catalogarlo como "El mejor de la historia".Los golpes, la intensidad y la forma de dar espectáculo sobre el cuadrilátero, fueron los ingredientes para así denominarlo.



Ronaldo López, fue su entrenador de cabecera, pero Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo, la entrenó un par de veces y fue su guía durante este proceso. A petición de su hija, la creadora de contenido Nicole Chávez, tuvo el privilegio de conocer algunas técnicas de la leyenda del ring.

De esta forma, Ari Gameplays le abre las puertas a otras creadoras de contenido para seguir sumando participación de mujeres en este tipo de eventos.

