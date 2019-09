La peleadora Irene Aldana, una infancia en tiempos del Cartel de Sinaloa

En Culiacán, a finales de los 80 e inicios de la década de los 90, el Cartel de Sinaloa vivía tiempos de división. Los hermanos Arellano Félix se separaron para formar el Cartel de Tijuana, mientras que Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'Mayo' Zambada se quedaron al mando del también llamado Cartel del Pacífico.

La separación desató peleas por las plazas y, a su vez, provocó una ola de violencia en diferentes estados como Sinaloa y especialmente en la capital Culiacán, donde la peleadora de artes marciales mixtas mexicana, Irene Aldana, vivía su infancia.

"Recuerdo una infancia muy tranquila. No sé cómo le hicieron mis papás", relata a EL UNIVERSAL Deportes, después de vencer por decisión unánime a la brasileña Vanessa Melo en UFC Fight Night Ciudad de México. "Siempre se encargaron de que no tuviera una percepción de violencia, me mantuvieron a salvo. Luego, cuando cumplí ocho años, la familia vivió un cambio".



Aldana cuenta que a esa edad su familia se mudó a Mazatlán, al puerto sinaloense ubicado al poniente de Culiacán y que por entonces, según la peleadora, era una ciudad más tranquila en comparación con la capital.

Al tiempo, el Cartel de Sinaloa vivía uno de los momentos más álgidos de su historia. Según datos de la fiscalia de Estados Unidos, a partir de 1990 y hasta finales de la primera década del 2000, trasladaron a Estados Unidos 200 kilos de cocaína y heroina. Mientras que realizaban los primeros narcotúneles a que iniciaban en México y terminaban en Estados Unidos.

Pero Aldana logró aislarse de todo eso. Dice que su etapa en Mazatlán fue todavía más tranquila de la que vivió en Culiacán, aunque, reconoce, sí se enteraba de la situación que ha vivido la ciudad.

"Es verdad que (la violencia) fue muy fuerte en la ciudad, en el estado. Pero, desafortunadamente, ¿dónde no ha sido así? Es una situación desafortunada en cualquier caso, aunque no me haya tocado vivirla a mí. Deseo que todo eso se detenga", sostiene Aldana.

Aldana ha dejado de vivir en Culiacán , pero eso no significa que deje de pensar en su ciudad natal.