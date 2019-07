La exgimnasta Nadia Comaneci presume su gran forma física

A 43 años del primer 10 "perfecto" en la historia de la gimnasia logrado en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en la prueba de barras asimétricas, la rumana Nadia Comaneci hace gala de su gran forma física, gracia y agilidad.

La exgimnasta presumió en sus redes sociales un breve video tomado por su hijo en el que se observa cómo todavía puede hacer una pirueta mientras está en la playa.

Comaneci, quien ganó 12 medallas europeas y sorprendió al mundo al ser la primera gimnasta en la historia en recibir un puntaje de 10 en una prueba oficial, sigue siendo un ícono de este deporte.



La rumana, nacida en 1961, comenzó a competir a los seis años y obtuvo sus victorias iniciales en categorías juveniles en 1970. A los 13 años consiguió su primer éxito importante: ganó tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Europeo en Skien, Noruega.

El reconocimiento mundial llegó en su primera prueba continental en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde obtuvo tres medallas de oro, una de plata y una de bronce; además, es recordada por recibir una calificación perfecta de 10 en la prueba de barras asimétricas.

En 1981, Comaneci anunció su retiro de la gimnasia y en 1984 tuvo una ceremonia en Bucarest, Rumania, para oficializar su salida de la alta competencia.

En total, la rumana, de 57 años, ganó 12 medallas en torneos europeos, cuatro en campeonatos mundiales y nueve preseas en Juegos Olímpicos.



Here we go... 43 years later..July 18 th 1976 Montreal ...First Perfect 10.....and my son photobomb handstand... pic.twitter.com/CjEercqHmR

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 17, 2019