Kevin Durant, muy cerca de firmar con los Nets de Brooklyn

Kevin Durant, uno de los jugadores más codiciados en esta agencia libre de la NBA, parece que ya encontró su destino para la siguiente temporada. Y no será los Warriors de Golden State.

El periodista Adrian Wojnarowski de ESPN señala que los Nets de Brooklyn están por anunciar el fichaje de 'KD'. Incluso menciona que tendrá un contrato por cuatro años y 164 millones de dólares.

Además, los Nets también estarían por amarrar a Kyrie Irving y DeAndre Jordan, dos súper estrellas que completarían un “Big Three”, como son conocidos los equipos que juntan tanto talento en esta liga.



Brooklyn is making a clean sweep tonight: Brooklyn will sign Kevin Durant, Kyrie Irving and DeAndre Jordan, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 de junio de 2019