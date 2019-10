Juez es suspendido de la ATP por acoso sexual

El juez de silla de la ATP, Gianluca Moscarella, fue suspendido de toda competición, luego de que se filtrara un video en el que se le ve apoyando a uno de los tenistas durante el Challenger de Florencia, además de acosar sexualmente a una de las recogepelotas.

Durante el encuentro de la segunda ronda del torneo, entre el portugués Pedro Sousa y el italiano Enrico Della Valle, el árbitro apoyó al luso.

"Concentrado por favor" "¡Vamos! dos minutos y acaba", se escucha en el video.

Asimismo, otra cinta revela el acoso del árbitro a una chica recogepelotas.

"Eres muy sexy" "Hace calor, ¿Tienes calor? ¿Física o emocionalmente?", se aprecia en el clip.

Por su parte, la ATP ya abrió una investigación contra Moscarella, quien por el momento se encuentra suspendido hasta nuevo aviso.

BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It’s hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) September 29, 2019