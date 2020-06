Juan Toscano encabeza marcha por asesinato de George Floyd

El mexicano Juan Anderson Toscano quien esta temporada debutó en la NBA, lideró una protesta por las calles de Oakland, condenando el asesinato del afroamericano George Floyd.

Anderson marchó junto a varios de sus compañeros de los Warriors de Golden State, incluido Stephen Curry quien acudió con su esposa Ayesha.

Toscano pidió en la manifestación gritar el nombre de Floyd, quien murió la semana pasada mientras era sometido por la policía de Minneapolis.

“Di su nombre” pidió el mexicano al tiempo que el resto de la gente gritaba George Floyd.



"Say her name."@juanonjuan10 leads his Walking in Unity event in Oakland. pic.twitter.com/7l0EjSwOt5

