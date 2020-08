Irene Aldana va con todo; quiere pelea de título UFC

Siete años han pasado desde el día que Irene Aldana conoció las Artes Marciales Mixtas. A los 25 años, practicar esa disciplina sólo significaba hacer ejercicio, pero la explosiva combinación de deportes de contacto, la atrapó hasta el punto de acercarla a ser la primera mexicana en encabezar un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Un sorpresivo contagio de Covid-19, hizo que faltara a la cita ante la prestigiada Holy Holm, un golpe moral y físico implacable, del cual, tardó varias semanas en recuperarse. Ahora Aldana aprieta los entrenamientos. "Me siento muy bien, fue un poco pesado el tema del Covid”.

La nueva batalla no sale de su mente, de hecho nunca lo hizo, solo fue una tregua forzada. "En ese momento lo principal era cuidar la salud, ahora voy con todo".

No se confía y pese a sentirse sana. "Esta experiencia me dejó muy claro que el virus se contagia fácil; estaba con todos los cuidados, no salí de mi casa, llevaba una buena alimentación, entrenaba dos o tres veces al día, estaba sana y aún así me dio”.