Vaya momento de incertidumbre y pánico el que se vivió en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña.

Eran los primeros instantes de la décima carrera del campeonato 2022 de la Fórmula 1, cuando una bandera roja apareció sobre la pista de Silverstone.

En la parte media hacia atrás de la parrilla, un terrible accidente se hizo presente.

Las primeras imágenes mostraron al monoplaza Alfa Romeo de Guanyu Zhou saliendo de la pista, de cabeza, luego de un brutal choque tras la largada.



El impactante momento más tarde fue revelado por las cámaras de la F1, donde se ve un toque de Pierre Gasly (AlphaTauri) con el chino y con George Russell.

Desafortunadamente el que salió con más daños fue el de Zhou, que salió de la pista volteado y cuando llegó al muro, lo bricó por la fuerza que llevaba.

Los primeros reportes indican que el asiático está bien tras este accidente que detuvo la carrera.

Thank fook Zho is ok #F1 pic.twitter.com/a1199322Y6

— TOE (@toe102) July 3, 2022