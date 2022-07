Momentos de angustia y dramatismo se vivieron en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña cuando el monoplaza de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) salió volando, de cabeza, tras un accidente.

Minutos más tarde al choque se revelaron las primeras imágenes, que mostraron al Alfa Romeo volar el muro y quedar entre este y la red metálica.



Pero poco a poco comenzaron a salir en redes sociales los videos grabados desde la tribuna en la que se impactó el piloto chino.

Estos videos muestran el momento en que el monoplaza de Zhou se detiene tras ese último impacto, luego de haber volado el muro.

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU

— Tanya (@Taaaanxo) July 3, 2022