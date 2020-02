La Fórmula Uno tendrá un 2020 parecido a los años anteriores, pero espera con entusiasmo la temporada 2021.

La máxima categoría tendrá varios avances tecnológicos y de seguridad, de mayor competitividad durante las carreras.

El año pasado, se utilizó un modelo de la última iteración de 2021 en el túnel de viento Sauber bajo estrictas condiciones de secreto, para realizar pruebas exhaustivas. Se produjo después de una primera carrera en enero, donde se utilizó un modelo de 2018, y una segunda carrera en marzo, cuando se probó una iteración del automóvil 2021 con llantas de 13 pulgadas.



Say hello to the future of F1

The countdown to 2021 starts now...#F12021 pic.twitter.com/zpBznBzpyx

— Formula 1 (@F1) October 31, 2019