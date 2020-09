Una vez más, una estrategia de Racing Point afectó el resultado del mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de Italia.

El tapatío partió en la cuarta posición en el Autódromo de Monza y cerró en la décima, mientras que su coequipero, Lance Stroll, cruzó tercero, a pesar de haber salido desde el octavo sitio de la parrilla de salida.

El mexicano congratuló al canadiense y al equipo por el tercer puesto de su compañero, al tiempo que apuntó que desde su punto de vista fue un día decepcionante.

“Quiero felicitar a Lance [Stroll] y al equipo por del podio, que ha sido un gran resultado. Pero desde mi puntos de vista, ha sido una jornada decepcionante; porque todo lo que pudo salir mal, sucedió”, explicó 'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara, después de la carrera disputada en Monza.

“Tuve una mala salida, tuvimos una parada en boxes demasiado lenta y (el holandés) Max (Verstappen, de Red Bull) chocó contra mí en la segunda curva después de mi parada”, explicó el mexicano este domingo en el templo de la velocidad de las afueras de Milán, donde en 2012 fue segundo a bordo de un Sauber.

What. A. Day.

To every single one of our teammates - trackside and back at HQ - who worked so hard to get us here today... this one's for you #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/l32tGGxVAP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 6, 2020