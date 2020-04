El monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, se impuso en la versión virtual del Gran Premio de Australia, con el videojuego F2019 de Codemasters, en el que también participaron Alexander Albon, George Russell, Lando Norris, Nicholas Latifi y Antonio Giovinazzi, o el excampeón mundial Jenson Button.



El monegasco salió desde la pole' position en el virtual circuito Albert Park de Melbourne y, tras 29 vueltas, se impuso por delante del piloto danés de F2 Christian Lundgaard y el piloto británico de Williams George Russell.

El mexicano Esteban Gutiérrez, volante reserva de Mercedes, estba listo para competir, pero una falla técnica impidió correr.

“Es una lástima que no pudiera arrancar la carrera de Fórmula Uno, que es para la que me he estado preparando desde hace semanas. Una falla técnica en el juego me impidió participar. Considero que se tienen que solucionar este tipo de fallas para evitar que ningún piloto se quede fuera en el futuro. Esta situación provocó que tanto Lando como yo no pudiéramos competir”, indicó el regiomontano.

Tras ellos acabaron Arthur Leclerc, hermano del ganador, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el excompañero del español Fernando Alonso en McLaren el belga Stoffel Vandoorne. Albon fue octavo, Latifi décimo y Button, campeón del mundo en 2009, acabó en la undécima plaza