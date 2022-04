F1: Checo Pérez es nombrado Ministro Mexicano de Defensa y Ofensiva

Las destacadas actuaciones de Sergio Pérez en su RB18 le han valido para que la Fórmula 1 se sume al apodo que le han puesto cientos de aficionados: El Ministro Mexicano de Defensa y Ofensiva.

Checo Pérez durante la temporada pasada (su primera en Red Bull) y en esta segunda, se ha caracterizado por contener los embates (antes de Lewis Hamilton) y ahora de los autos rojos de Ferrari.

En esta ocasión, las redes sociales de la categoría reina del automovilismo publicaron un breve fragmento de la más reciente carrera, el Gran Premio de Emilia Romagna, en Imola, Italia, donde el tapatío logró superar al F175 de Charles Leclerc y además defender la posición, que a la postre le valió para quedarse en el segundo lugar, subir al podio y sacar de la jugada al nacido en Mónaco.

En esa carrera del domingo pasado, Max Verstappen y Checo Pérez lograron el 1-2, momento que quedará recordado, pues ambos pilotos salieron abrazados al podio de los ganadores.

Checo, de 32 años de edad, es tercero del Mundial de la F1 con 54 unidades, por detrás del líder Leclerc (86 puntos) y su compañero de equipo Max Verstappen (59 puntos).



The Mexican Minister of Defence AND Offence

Aka, @SChecoPerez #ImolaGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/nLnT3GxtXw

— Formula 1 (@F1) April 26, 2022