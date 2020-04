El mexicano Esteban Gutiérrez enfrentará este mediodía frente a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en la carrera Not The GP Versus, organizada por Veloce ESports.

El Not The GP Versus es un torneo virtual con pilotos profesionales y una simulación de carreras tras la cancelación del Gran Premio de Vietnam por el Covid-19. El torneo inicia desde fase de Octavos de Final, con las llaves ya definidas. El que resulte ganador entre Gutiérrez y Courtois enfrentará al ganador de la serie de Stoffel Vandoorne y Jay Pietsmiet.



Esports are getting exciting

Soccer vs. Motorsports tomorrow at the #NotTheGP ‘Versus’. Who will win?

This is going to be fun!! #Esports pic.twitter.com/YrTa5HyfzQ

— Esteban Gutierrez (@EstebanGtz) April 4, 2020