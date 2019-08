Estadounidense gana medalla de oro y se arrodilla durante premiación

Cuando las banderas van en ascenso, el himno nacional del país ganador se entona y la atención se centra en lo más alto del podio, Race Imboden sacrificó su momento para llamar la atención al arrodillarse.

La imagen que de inmediato recuerda lo iniciado por el exquarterback de 49ers, Colin Kaepernick, se trató de un acto de protesta del esgrimista estadounidense que lamenta los actos de racismo y odio que se han suscitado en su país.

Imboden junto con sus compañeros, se colgó la medalla de oro en florete por equipo masculino de los Juegos Panamericanos.

El número dos del ranking mundial, después de la ceremonia de premiación escribió en Twitter el por qué de su decisión.

We must call for change.

This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9

— Race Imboden (@Race_Imboden) August 10, 2019