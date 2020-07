Por primera vez desde que apareció una cuerda en el garaje de Bubba Wallace, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el tema y señaló que el piloto de raza negra debería disculparse por el engaño.

Utilizando su cuenta de Twitter, Trump escribió esta mañana un mensaje donde señaló a Wallace por supuestamente engañar a la opinión pública cuando dio a conocer que una soga con un nudo en su parte baja, apareció en el taller donde alistaban su auto en Alabama.

El FBI determinó en su investigación, que la cuerda no conllevó un acto racista sino fue una eventualidad.

“¿Se disculpó con todos esos grandes pilotos y oficiales de NASCAR que acudieron en su ayuda, se pusieron a su lado y estaban dispuestos a sacrificar todo por él, sólo para descubrir que todo era solo era otra farsa? ¡Esa decisión ha causado las calificaciones más bajas NUNCA!”, tuiteó Trump.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020