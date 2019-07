Diana García, la gimnasta que se enamoró del squash

Diana Elisa García Fierro soñaba con ser gimnasta. Quería dominar las barras, saltar, hacer piruetas, pero... La burocracia le quitó su ilusión, ilusión que encontró de regreso en el squash, dónde tiene la misión de ser de las primeras que entren el top ten mundial.

"Yo practicaba gimnasia en una de las instalaciones del IMSS, todo iba bien hasta que redujeron las horas de gimnasio y nos truncaron todo". Cuestiones de gerente, "nos daban solo dos horas al día para utilizar el espacio, y la verdad es que todo ese tiempo lo gastábamos en poner y quitar los aparatos y calentar... Por eso ya no quedaba tiempo de nada".

Y desistió... "Mi papá práctica squash desde hace mucho tiempo y me dijo que viniera a jugar un rato... Y me gustó, me enamoré de esto", tanto que lo ha vuelto su modo de vida, "es difícil vivir del squash, sólo siendo profesional se llega a ganar algo".

Ese es ahora su nuevo sueño, "llegar a estar entre las diez primeras del mundo y ahí sí, convertirme en profesional".