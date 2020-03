Ahora que el aislamiento social debe imperar en el mundo debido a la contingencia por Covid-19, algunas de las alternativas para hacer más amena la cuarentena son los videojuegos.

El coronavirus llegó para hacer aburridas las vacaciones, pero aquí te dejamos algunos juegos que puedes descargar sin costo en el XBOX ONE.

Leer también: Conoce todas sus características del nuevo PlayStation 5

Assassin's Creed Odyssey

Paladins

Warface

Call of Duty Warzone

Apex Legends

Fortnite

Puzzle RPG

SMITE

Gwent

The Elder Scrolls: Legends Brawlhalla

Killer Instinct

World of Tanks

War Thunder World of Warships

Warframe

Dauntless

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Pinball FX3