En un intento por celebrar el Gran Premio de Silverstone, los propietarios del circuito han hecho una declaración pública en la cual no ven posible una carrera en condiciones normales debido al coronavirus.

Los organizadores aún no han pospuesto o cancelado la competencia del 19 de julio y la carta del director gerente de Silverstone, Stuart Pringle, a los aficionados que ya han comprado entradas allana el camino para una carrera a puerta cerrada.

“Estoy muy decepcionado de decirles que no podemos organizar el Gran Premio de Gran Bretaña de este año frente a los fans de Silverstone", escribió Pringle en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Silverstone.

“Hemos dejado esta difícil decisión durante el mayor tiempo posible, pero está muy claro dadas las condiciones actuales en el país y las exigencias del gobierno en vigor ahora y para el futuro previsible, que un Gran Premio en condiciones normales simplemente no va a ser posible.

An update from our Managing Director, Stuart Pringle about the Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020. pic.twitter.com/APIXq8F2OS

— Silverstone (@SilverstoneUK) April 27, 2020