Checo Pérez lanza casco en homenaje a Pedro Rodríguez para el GP de Mónaco

Sergio Pérez ha lanzado un casco muy especial para el Gran Premio de Mónaco que se correrá este fin de semana.

Checo, piloto de Red Bull, explicó y compartió en un video que el casco que utilizará durante estos días es un homenaje al fallecido Pedro Rodríguez, histórico volante mexicano que también vivió la gloria en la Fórmula 1.



Pérez detalló que los colores que se pusieron fueron los que Rodríguez utlizaba cuando subía a sus autos, pero que también está dedicado a aquellos que integran al automovilismo mexicano en todas sus categorías.

"Es un tributo a Pedro Rodíruguez, que somos los únicos pilotos mexicanos que hemos tenido podios y victorias en la Fórmula 1", dijo el tapatío.

En la parte superior aparecen las victorias (4) y los podios (25) que entre los dos han dado a México

El Gran Premio de Mónaco se correrá el domingo a las 8:00 horas, del tiempo del centro de la República Mexicana.

Un casco muy especial, un tributo a Pedro Rodríguez y en general a todo nuestro automovilismo

¡Espero les guste!

¡Gracias Pedro! #MonacoGP

A very special helmet, a tribute to Pedro Rodriguez, Mexican F1 legend, hope you like it. pic.twitter.com/GlJjSkT3Ll

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 27, 2022