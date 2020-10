Checo Pérez, el mejor piloto del Gran Premio de Portugal

En el arranque del Gran Premio de Portugal, Max Verstappen (Red Bull) impactó con Sergio Pérez. El Racing Point del mexicano hizo una espiral y quedó en el último lugar; frustración, ya que había partido desde la quinta posición.

A pesar de ello, Checo se mantuvo a tope y tuvo una temprana cita en los pitts. El tapatió rebasó auto por auto, hasta regresar al quinto sitio del Autódromo de Algarve, pero tuvo realizar su segunda parada –le montaron neumáticos blandos– y eso provocó que lo rebasaran Pierre Gasly (Alpha Taura) y Carlos Sainz (McLaren).

El tricolor fue nombrado el mejor piloto del día en el GP de Portugal.

“Fue muy caótica esa primera vuelta. Sabía que iban a existir oportunidades [de rebasar], vi una, pero no tuve el espacio suficiente con Max e impactamos muy tarde en la esquina. No he visto la repetición todavía”, dijo el mexicano a Sky.

Pasar del último hasta el quinto lugar, fue lo que llevó ese galardón a Pérez, quien se mantiene en la sexta posición del campeonato de pilotos, con 74 puntos, a uno de Charles Leclerc (Ferrari).

“La temporada está llegando a su etapa final y, en Imola [la próxima carrera], tenemos todo nuestro enfoque”, añadió Checo.

Pérez volvió a negarse a comentar sobre su futuro, ya que “no tiene caso y no beneficia a ninguna de las partes”, sobre si ha tenido contacto con alguna de las otras escuderías, como Red Bull.

El Gran Premio de Portugal terminó con Lewis Hamilton (Mercedes) como ganador; el británico llegó a 92 victorias, récord en la Fórmula Uno. El podio lo completaron Valtteri Bottas (Mercedes) y Verstappen.