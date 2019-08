Caín Velásquez debuta con triunfo en Triplemanía XXVII

El momento del debut en la lucha libre llegó para Caín Velásquez. Luciendo una máscara con forma de toro, una bandera mexicana sobre los hombros y con una canción de Vicente Fernández de fondo, fue como el excampeón de la UFC ingresó a Triplemanía XXVII.

En una lucha a una caída sin límite de tiempo, Caín hizo equipo con Psycho Clown y Cody Rhodes, para enfrentar a Taurus, Texano Jr y Killer Kross, quien fue el luchador sorpresa.

El también peleador de MMA demostró que se encuentra en gran forma física a pesar del poco tiempo de preparación en la lucha libre. Mostró llaves, vuelos y patadas características del deporte espectáculo, lo que provocó la ovación del público.



Los rivales pudieron hacer poco daño al californiano, y como lo prometió en su llegada a México, "habrá movimientos de Artes Marciales". Y una llave al brazo a Texano Jr fue la forma en la que le dio el triunfo a su equipo.

Al filo de la butaca y con su nombre coreado por los aficionados, Caín Velásquez tuvo una presentación de en sueño en un escenario inmejorable como lo es Triplemanía.



L.A Park, sorpresa en Triplemanía XXVII y reta a lucha extrema a Pagano

Una de las principales en la vigésimo séptima edición de Triplemanía fue la Copa Triple A, donde varios luchadores la disputaron. Daga y Eclipse Jr fuero los primeros en ingresar al hexadrilátero.

Entre los momentos que llevaron a la afición al filo de la butaca fue el ingreso de Konnan y el Vampiro, quienes se enfrentaron mano a mano, e incluso el canadiense eliminó del combate al cubano.

La Parka, Aerostar, Rey Escorpión, Morder Clown, Monsther Clown, Drago y otros luchadores formaron parte de este combate pero Pagano y Chessman fueron los últimos en disputar el trofeo de la Tres Veces Estelar.

El triunfo llegó para Pagano gracias a un lance desde la tercera cuerda para impactarse en una silla. El conteo de tres segundos lo hizo el tirantes para que el de Tijuana se llevará la Copa.

La celebración de Pagano se vio interrumpida por L.A Park y su dinastía, quienes no tuvieron piedad y no se cansaron de golpearlo en la lona. "La copa si no es mía, no es de nadie", fueron las declaraciones de L.A Park quien además aprovechó el micrófono para retarlo a una lucha extrema de máscara vs cabellera.

El mensaje del huesudo hacia Marisela Peña fue claro "llegó la peor pesadilla de la Triple A".