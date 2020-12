Anuario UD; Abril 2020

Aunque el mundo intentaba hacer frente a la pandemia de Covid-19, la mayoría de los torneos seguían sin reanudarse y otros se unían a la lista de cancelaciones, como sucedió al más legendario del tenis.

2 de abril, Wilbledon es suspendido por la pandemia

Por primera vez en su historia de casi siglo y medio, el torneo de Wimbledon —el más emblemático de los cuatro Grand Slams— es cancelado por motivos distintos a una guerra, debido a la pandemia de coronavirus. No se pone una fecha tentativa para celebrarlo.

4 de abril, Vuelve la WWE

El mayor evento de la empresa WWE, Wrestlemania, se trasladó del estadio Raymond James al Performance Center y sin público, debido a la pandemia del coronavirus. Vince McMahon prefirió que el evento fuera a puerta cerrada.

8 de abril, Grandes Ligas planean una campaña corta

Debido a que la pandemia de coronavirus no se detiene, las Ligas Mayores comienzan a sondear a los clubes sobre la posibilidad de jugar una temporada con muchos menos partidos. Quizá 100. La respuesta, de entrada, no es la esperada, ya que todas las franquicias priorizan la salud de los peloteros sobre el deseo de no tener pérdidas económicas.

10 de abril, se pone en marcha la eLiga MX

Tras el parón de la Liga MX por la pandemia de Covid-19, los directivos del futbol mexicano deciden crear la eLiga MX, el torneo virtual en el que participan los 18 equipos, con el videojuego FIFA 2020. Tres futbolistas de cada club son designados para representar a su institución en el peculiar certamen.

17 de abril, anuncian el adiós del ascenso en el futbol mexicano

Luego de varios días de especulaciones, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció de manera oficial que se eliminará el ascenso y el descenso durante las próximas cinco temporadas; es decir, hasta mediados de 2025. Asimismo, confirma que el Circuito de Plata sería reemplazado por una Liga de desarrollo.

21 de abril, posponen Medio Maratón de la Ciudad de México

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Medio Maratón de la Ciudad de México 2020, programado para correrse el 26 de julio, fue pospuesto hasta el 25 de octubre, informó el director general del Instituto del Deporte, Rodrigo Dosal Ulloa. La nueva fecha también podría modificarse si no hay condiciones para disputarlo.

23 de abril, Ricardo La Volpe anuncia su retiro

El argentino Ricardo Antonio La Volpe anunció su retiro como entrenador, luego de su más reciente experiencia en el Toluca, aunque dejó en claro que seguirá ligado al futbol como director deportivo, algo que —revela— ha buscado desde hace más de 10 años. Su mayor logro fue un título de Liga como estratega del Atlante.

24 de abril, termina la Eredivisie de Holanda

La Federación Neerlandesa de Futbol anunció la cancelación de la temporada 2019-20, sin que se designe a un campeón, debido a la crisis provocada por el coronavirus, y el líder Ajax clasificó de forma directa a la Champions.

26 de abril, muere tomás Balcázar

Tomás Balcázar, exseleccionado nacional y abuelo del delantero Javier Chicharito Hernández, falleció a los 88 años de edad por complicaciones de salud, tras haber

estado internado en un hospital de Guadalajara

27 de abril, mexicano con los Cowboys

El tacle ofensivo Isaac Alarcón fue anunciado como parte de la escuadra de prácticas de los Cowboys de Dallas, para la temporada 2020 de la NFL, informó el equipo de la Estrella Solitaria. No pudo subir al plantel principal.