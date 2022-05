La boxeadora mexicana Alejandra Ayala se encuentra en estado grave en Escocia al estar en coma inducido tras un combate por el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo.

La mexicana fue sometida a una cirugía para retirarle un coágulo en el cerebro, después de caer en el decimo episodio por nocaut ante Hannah Rankig este domingo.

10th round stoppage for @IBOBoxing Super Welterweight champion @Team_Rankin over Alejandra Ayala at the @OVOHydro on @fightzonetv.#AndStill pic.twitter.com/rI7FU9HvZ0

— IBOBoxing (@IBOBoxing) May 13, 2022