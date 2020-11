El mexicano Abraham Ancer saldrá en el último grupo de la ronda final del Masters de Augusta.

El tamaulipeco, con una tarjeta de 12 golpes bajo par, está a cuatro de distancia del líder Dustin Johnson (-16), con quien compartirá caminata durante los 18 hoyos de este domingo.

A las 8:29 horas, tiempo del Centro de México, la cita está para Ancer en el tee de salida de la bandera uno del Augusta National.

La tercera jornada fue dominada por Johnson, quien se perfila para conquistar su primer saco verde, un trofeo que le hace falta a su extensa trayectoria en el PGA Tour. El estadounidense firmó una tarjeta de 65 golpes, para ocupar la primera posición con un total 200 golpes (-16), igualando el mejor resultado de la historia del torneo tras 54 hoyos, que tenía Jordan Spieth desde 2015.

DJ obtuvo el mismo resultado en la jornada inicial del jueves, es el único golfista en lograr dos rondas de 65 golpes o menos en las 83 ediciones anteriores de este emblemático torneo.

Lee también: La 'Chofis' López sale herido en pelea callejera con exfutbolista de América

Tanto Ancer (69 golpes el sábado) como Im (68) están deslumbrando en su primera aparición en Augusta, donde sueñan con convertirse el domingo en el primer debutante que se pone en la disputa del certamen desde 1979.

Tiger Woods, vigente campeón del torneo, disputó una larga jornada en la que primero tuvo que terminar la segunda ronda, que quedó incompleta el viernes por falta de luz, y jugar después la tercera.

La estrella estadounidense arrancó la tercera con siete hoyos pares antes de cometer un bogey en el octavo y terminar en el 20º lugar con una tarjeta de 72 golpes (par) y un total de 211, a 11 del liderato.

Ancer now 12 under par with a skillful birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/HLA1yjWhsF

— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020