Marco Fabián vive una aventura en el futbol de Qatar con el Al-Sadd Sports Club, pero no descarta volver al futbol mexicano. El atacante mexicano tuvo grandes momentos con las Chivas y un paso fugaz con el Cruz Azul, equipo con el que consiguió la Concacaf.

Fabián de la Mora acepta que ha tenido varias ofertas del balompié mexicano; sin embargo, confiesa que “quiere seguir conociendo y conquistando otros países”.

Sobre un posible regreso al Guadalajara, equipo que lo debutó en el Apertura 2007, no lo aseguró y al contrario, acepto que volvería al equipo que fuera “porque no cierra puertas en ningún lado”.

“Siempre lo he dicho, respeto a todos los equipos, he tenido muchas ofertas y estoy agradecido. Me gustaría volver a mi país, no sé a qué equipo. Chivas sería un honor después de todo lo que viví ahí, pero no le cierro las puertas a ningún otro equipo, no sólo en México, cualquier parte del mundo”, aseguró.

En sus dos etapas con el Rebaño, Marco Fabián convirtió 53 anotaciones en todos los torneos que disputó.