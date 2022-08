Liga MX: Los picks de la Jornada 10 del torneo Apertura 2022

En poco más de mes y medio, algunos equipos habrán jugado 10 partidos en el Apertura 2022… Y unos cuantos hasta 11, lo que refleja la velocidad con la que se ha efectuado el torneo previo al Mundial.

Y con esa misma velocidad, vámonos con los pronósticos de la décima jornada:

NECAXA VS. GUADALAJARA

Las Chivas tuvieron semana completa para preparar el encuentro, pero enfrente estará un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y que aprovecha a plenitud todos sus recursos.

Pronóstico: Necaxa 1-1 Guadalajara

QUERÉTARO VS. TIJUANA

Duelo de “hermanos”. Forzados, pero “hermanos” al fin y al cabo. Los Gallos todavía no ganan y reciben a un equipo encendido, con buen ritmo. Si no hay algo extraño, existe un claro favorito.

Pronóstico: Querétaro 1-3 Tijuana

ATLAS VS. PUEBLA

El bicampeón sigue hundido en una campaña muy complicada, pero se mide a un conjunto que lleva ocho juegos sin triunfo, pese a que su estilo de juego suele agradar a todos.

Pronóstico: Atlas 0-1 Puebla

MONTERREY VS. TIGRES

Duelo entre dos de los mejores equipos en lo que va del torneo, con el aderezo de que es un clásico. Víctor Manuel Vucetich guardó a varias piezas, pero los felinos están descansados y lucen muy bien.

Pronóstico: Monterrey 1-2 Tigres



AMÉRICA VS. CRUZ AZUL

Los aficionados azulcremas tienen temor de que La Máquina despierte justo ahora, aunque la realidad es que no existe un argumento sólido para pensar que los Cementeros pueden sacar siquiera un punto.

Pronóstico: América 3-1 Cruz Azul

FC JUÁREZ VS. MAZATLÁN FC

Es cierto que el Mazatlán FC ha mejorado, pero los Bravos le llevan ventaja en ese proceso y vienen de imponerse en la casa del bicampeón.

Pronóstico: FC Juárez 2-1 Mazatlán FC

PUMAS VS. SANTOS

Será el último juego de los universitarios a mediodía. Los Pumas suelen hacerse fuertes en casa, aunque su más reciente presentación en CU acabó en tragedia para ellos.

Pronóstico: Pumas 1-1 Santos

ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. TOLUCA

Los potosinos han sufrido durante todo el torneo… Y reciben a uno de los mejores conjuntos en el campeonato. Pese a que no se vieron tan bien ante los Rayados, los Diablos Rojos son un candidato al título.

Pronóstico: Atlético de San Luis 0-2 Toluca

PACHUCA VS. LEÓN

Otro duelo entre “hermanos”. Ambos perdieron en la jornada de media semana, pero los Tuzos viven un mucho mejor momento que la lastimada Fiera.

Pronóstico: Pachuca 2-1 León